A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’AIMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’AIMMISSIONE SULLA A14 BOLOGNA-TARANTO
Roma, 25 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Padova, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, chi proviene da Padova ed è diretto in A1, verso Milano o Firenze, potrà utilizzare i seguenti itinerari:
verso Milano: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13, percorrere la Tangenziale e il Ramo Verde verso Bologna Borgo Panigale ed entrare in A14 a Bologna Borgo Panigale, verso Milano;
verso Firenze: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.