A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA LA STAZIONE DI FERRARA SUD

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 22 ottobre, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna e da Padova, in modalità alternata.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara nord o di Altedo.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.