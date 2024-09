A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA L’USCITA DELLA STAZIONE DI FERRARA NORD

Roma, 22 settembre 2024 – Per consentire attività nell’ambito del piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Padova, dalle 22:00 di martedì 24 alle 22:00 di venerdì 27 settembre, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Occhiobello o di Ferrara sud.