A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
Roma, 20 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata verso Bologna, dalle 21:00 di mercoledì 23 settembre alle 6:00 di domenica 18 ottobre, in modalità continuativa.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.