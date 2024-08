A13 BOLOGNA-PADOVA: AUTOSTRADE PER L’ITALIA AVVIA IL PIANO DI AMMODERNAMENTO DEL PONTE SUL FIUME PO, PREVISTE ATTIVITA’ IN ORARIO NOTTURNO PER L’INSTALLAZIONE DI UN INNOVATIVO SISTEMA DI MONITORAGGIO

Roma, 3 agosto 2024 – Nell’ambito del piano di ammodernamento di Autostrade per l’Italia sulla rete in gestione, sulla A13 Bologna-Padova prendono il via le attività di installazione di un complesso e innovativo sistema di monitoraggio del ponte sul fiume Po, un viadotto di quasi 2 km di lunghezza a cavallo tra le regioni Emilia-Romagna e Veneto.

L’intero cronoprogramma delle attività, che per specifiche ragioni tecniche devono essere svolte in assenza di traffico, è stato definito con l’obiettivo di non interferire con gli spostamenti dell’esodo estivo, prevedendo l’esecuzione della prima fase di interventi esclusivamente in orario notturno e la sospensione nelle due settimane centrali di agosto.

La prima fase del piano prevede l’installazione di un innovativo sistema di monitoraggio del ponte, che – tramite una serie di sensori installati sotto gli impalcati – permetterà di verificare in tempo reale l’infrastruttura, supportando così la definizione del programma di ammodernamento. Per consentire l’esecuzione di questa prima attività sarà pertanto chiuso da lunedì 5 agosto e fino a giovedì 8 agosto, con orario 23:00-6:00, il tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello verso Padova. Contestualmente sarà chiusa con un’ora di anticipo anche l’area di servizio Po est.

Per le quattro notti di chiusura, del tratto Ferrara nord-Occhiobello, agli utenti in viaggio si consiglia, come percorso alternativo, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, di percorrere la viabilità ordinaria (SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania) e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.

A partire da lunedì 26 agosto, prenderà il via la successiva fase con l’obiettivo di ultimare l’installazione del sistema entro il 30 settembre.

Al fine di garantire l’esecuzione delle attività, il cantiere opererà esclusivamente in orario notturno, alternando chiusure del tratto con fasi in cui la transitabilità verrà garantita in entrambi i sensi di marcia attraverso l’installazione di una deviazione di carreggiata. Per tutta la durata dei lavori, la Direzione III Tronco di Bologna ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità e l’installazione di apposita segnaletica di indicazione dei percorsi alternativi.