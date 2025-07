A13 BOLOGNA-PADOVA: AL VIA I LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA ARCOVEGGIO

Roma, 7 luglio 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti sulla rete in gestione, a partire da mercoledì 9 luglio, prenderanno il via le attività di riqualifica delle barriere di sicurezza dell’intero svincolo di Bologna Arcoveggio.

In particolare, gli interventi prevedono la sostituzione delle barriere esistenti con nuovi dispositivi più performanti, in linea con i più recenti standard tecnici e normativi.

Il cronoprogramma delle attività – che per specifiche ragioni tecniche devono essere effettuate in assenza di traffico – è stato condiviso con gli enti territoriali e finalizzato con l’obiettivo di ottimizzare al massimo le lavorazioni e, pertanto, prevede l’esecuzione dei lavori attraverso l’impiego di più squadre operanti su diversi turni, in modalità continuativa sette giorni su sette.

Nella prima fase delle lavorazioni, da mercoledì 9 luglio e fino al 9 settembre, la stazione di Bologna Arcoveggio sarà quindi chiusa in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa saranno disponibili le seguenti stazioni:

per chi proviene da Milano: Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14 Bologna-Taranto;

per chi proviene da Firenze: Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio;

per chi proviene da Ancona: Bologna San Lazzaro o Bologna Fiera, situate rispettivamente al km 22+200 e al km 15+500 della A14 Bologna-Taranto.

Il cantiere, che sarà operativo per tutto il mese di agosto per concentrare le attività maggiormente impattanti nel periodo di minore traffico, vedrà una rimodulazione a partire dai primi giorni di agosto, con la chiusura dell’uscita di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da Padova.

In alternativa sarà disponibile l’uscita di Bologna Fiera.

La Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha previsto, per l’intero periodo delle attività, il potenziamento del servizio di assistenza, il rafforzamento dei presidi operativi a supporto dell’utenza e della segnaletica.