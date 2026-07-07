A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 luglio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Resta confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto dalle 21:00 di questa sera, martedì 7, alle 5:00 di mercoledì 8 luglio.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige est, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.