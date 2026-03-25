A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 5:00 di giovedì 26 marzo; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

Pertanto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.