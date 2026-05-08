A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMAZANA ROVIGO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna, che era prevista dalle 20:00 di questa sera, venerdì 8, alle 8:00 di sabato 9 maggio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

Inoltre, è stato aggiornato il programma di chiusura nella notte tra sabato 9 e domenica 10 maggio, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, come segue:

-dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, in entrambe le direzioni.

Le aree di servizio “Adige ovest” e “Adige est”, situate rispettivamente verso Bologna e in direzione Padova, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna, anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud;

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.