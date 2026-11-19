A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4

Roma, 19 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 19, alle 5:00 di venerdì 20 novembre.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del tratto Padova sud-Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, per lavori di manutenzione del viadotto “Noventana”.

In alternativa, dopo l’uscita a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1° Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscire allo svincolo 13 corso Stati Uniti ed entrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, in direzione A4.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.