A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA
Roma, 15 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna, prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 15, alle 5:00 di giovedì 16 luglio.
Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Po ovest”.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza. Si precisa che l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica, via Nazionale, via Padova, via Guglielmo Marconi, via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.