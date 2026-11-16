A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA E PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4

Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

In alternativa, chi proviene da Milano o da Venezia, potrà anticipare l’uscita in A4 alla stazione di Padova est, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso John e Robert Kennedy, corso Esperanto, corso 1° Maggio ed entrare a Padova sud, sulla D13 Diramazione Padova sud, in direzione Bologna;

-nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 21:00-5:00 e dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Noventana”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1° Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscire allo svincolo 13 corso Stati Uniti ed entrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, in direzione A4.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.