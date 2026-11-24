A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STANOTTE STAZIONE DI FERRARA NORD
A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA STANOTTE STAZIONE DI FERRARA NORD
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Ferrara nord, prevista per questa notte.
La suddetta stazione sarà chiusa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 24, alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Padova.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Ferrara sud;
in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Padova: Occhiobello.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.