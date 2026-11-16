A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA VERSO BOLOGNA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4
A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA VERSO BOLOGNA. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PADOVA SUD-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO LA A4
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre.
Dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D13 Diramazione Padova sud e Terme Euganee, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.
L’area di servizio “San Pelagio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SR47 di Altichiero, SS16 Adriatica, SP9 via Mincana ed entrare in A13 alla stazione di Terme Euganee, verso Bologna.
Rimangono confermate, come da programma, sulla stessa A13, le chiusure del tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, verso la A4 Torino-Trieste, per lavori di manutenzione del viadotto “Noventana”, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 21:00-5:00;
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre.
In alternativa, dopo l’uscita a Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS516 Piovese, corso 1° Maggio, corso Esperanto, corso Kennedy, uscire allo svincolo 13 corso Stati Uniti ed entrare in A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, in direzione A4.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.