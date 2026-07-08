A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI VILLAMARZANA ROVIGO SUD

Roma, 8 luglio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura della stazione di Villamarzana Rovigo sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 luglio, per consentire lavori di pavimentazione.

La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 8, alle 5:00 di giovedì 9 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna: Occhiobello;

in uscita per chi proviene da Padova: Rovigo.