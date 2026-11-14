A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ALTEDO
A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ALTEDO
Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Altedo.
La suddetta stazione sarà chiusa in entrata e in uscita, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.