A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTEDO
A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA ENTRATA DELLA STAZIONE DI ALTEDO
Roma, 11 novembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, la chiusura della stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni, inizialmente prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà invece effettuata dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Interporto;
verso Padova: Ferrara sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.