A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO ORARIO DI CHIUSURA PER UNA NOTTE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A4-PADOVA ZONA INDUSTRIALE VERSO BOLOGNA

Roma, 26 maggio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, per chi proviene da Milano e da Venezia ed è diretto verso Bologna. Tale chiusura, inizialmente prevista dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 maggio, sarà invece effettuata dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 maggio, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

In alternativa, uscire alla stazione di Padova est, al km 363+700 della A4, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, corso Irlanda, corso Argentina, corso Kennedy, corso Esperanto, corso 1° Maggio, per entrare a Padova sud, sulla D13 Diramazione di Padova sud.