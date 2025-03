A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO LAVORI VIADOTTO ADIGE NORD TRA ROVIGO E BOARA

Interventi in corso su entrambe le carreggiate

Roma, 28 marzo 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, tra Rovigo e Boara è stato aggiornato il cronoprogramma dei lavori di ammodernamento del viadotto Adige, al km 72+100, a causa dell’allerta meteo che ha interessato l’Appennino romagnolo e la pianura emiliana.

Al fine di ottimizzare gli interventi, che coinvolgono la parte inferiore della piattaforma autostradale, i lavori proseguiranno simultaneamente su entrambe le carreggiate, assicurando comunque una corsia sempre disponibile al traffico in entrambe le direzioni.

Il completamento è previsto per il 9 maggio in direzione Bologna e per il 13 giugno in direzione Padova.

In caso di ulteriori perturbazioni, l’assetto del cantiere verrà prontamente rimodulato.

In base alle analisi sui flussi di traffico, si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media che, verso Padova, si concentreranno nella fascia pomeridiana dei venerdì mentre, nella direzione opposta, verso Bologna, si stimano rallentamenti di minore entità. Picchi intensi di traffico sono previsti in entrambe le direzioni nelle giornate comprese tra lunedì 21 aprile “dell’Angelo” e venerdì 25 aprile che, in direzione Bologna, si estenderanno anche a lunedì 28 aprile e a giovedì 1 maggio.

La Direzione di Tronco di Bologna ha individuato i seguenti percorsi alternativi:

agli utenti in viaggio in A13, da Bologna verso Padova, si consiglia di uscire alla stazione di Rovigo o Villamarzana Rovigo sud e di rientrare in autostrada a Boara, dopo aver percorso la SS16 Adriatica.

Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Boara e rientrare a Rovigo.

Per l’intera durata delle attività, la Direzione III Tronco di Bologna ha previsto un servizio di segnalamento code, oltre al potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità e l’installazione di apposita segnaletica integrativa con l’indicazione degli itinerari alternativi.