A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO DELLA CHIUSURA DELL TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-OCCHIOBELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata aggiornata la chiusura del tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, la chiusura di tratto verrà anticipata alla stazione di Rovigo.

Di conseguenza la stazione di Villamarzana Rovigo sud sarà chiusa contestualmente in entrata verso Bologna e non sarà raggiungibile in uscita da Padova.

Con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata all’interno del tratto chiuso Rovigo-Occhiobello verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, percorrere la SS16 Adriatica, Via Nelson Mandela, SR6 Via Eridania e rientrare in A13 a Occhiobello.