A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERARA SUD-FERRARA NORD VERSO PADOVA. CONFERMATA LA CHIUSURA USCITA DI FERRARA NORD

Roma, 5 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio. Rimangono confermate, come da programma, sulla stessa A13, le altre chiusure notturne, di seguito indicate, per lavori di pavimentazione:

-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, via Modena, via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord;

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Occhiobello, al km 49+100, o di Ferrara sud, al km 33+700.