A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA ENTRATA DELLA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA ENTRATA DELLA STAZIONE DI OCCHIOBELLO
Roma, 17 ottobre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, la stazione di Occhiobello rimarrà chiusa, in entrata verso Bologna, fino alle 5:00 di martedì 20 ottobre, in modalità continuativa.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.