A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 10 settembre 2024 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusure del tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato: -annullata la chiusura programmata dalle 22:00 di questa sera, martedì 10, alle 6:00 di mercoledì 11 settembre;

-resta confermata, come da programma, la chiusura del tratto, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, SS64 Porrettana, SP20, via Chiavicone, per rientrare in A13 alla stazione di Altedo.