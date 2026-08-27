A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURE DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 27 agosto 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 agosto.

Di conseguenza, l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà regolarmente aperta.

Resta confermata, come da programma, la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 agosto.

Si precisa che l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 20:30 di questa sera, giovedì 27, alle 5:00 di venerdì 28 agosto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.