A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA USCITA STAZIONE DI FERRARA SUD

Roma, 19 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Ferrara sud, previsto dalle 21:00 di questa sera giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio. In tale orario, la stazione di Ferrara sud sarà chiusa in uscita PER CHI PROVIENE DA BOLOGNA E DA PADOVA, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

-per chi proviene da Bologna: Altedo, al km 20+500

-per chi proviene da Padova: Ferrara nord, al km 41+900.