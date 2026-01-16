A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA NOTTURNA VERSO BOLOGNA
Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura previsto dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio.
In tale orario, la chiusura del tratto, inizialmente prevista da Rovigo e Occhiobello, verrà effettuata tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna.
Di conseguenza, la stazione di Villamarzana Rovigo sud sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna, mentre non sarà accessibile l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Boara, al km 74+800, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.