A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI BOLOGNA INTERPORTO
Roma, 11 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Bologna Interporto, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, mentre, nello stesso orario, rimane confermata la chiusura di Bologna Interporto, in entrata in entrambe le direzioni, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Bologna: Bologna Arcoveggio;
verso Padova: Altedo.