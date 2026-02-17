A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA NOTTURNA IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONE DI TERME EUGANEE

Roma, 17 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, la chiusura della stazione di Terme Euganee, inizialmente prevista dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, in entrata e in uscita, in modalità alternata, sarà effettuata dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna: Monselice;

in entrata verso Padova: Padova sud.