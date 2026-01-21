A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI TERME EUGANEE E MONSELICE

Roma, 21 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Terme Euganee, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio.

Nel suddetto orario, rimangono confermate le seguenti chiusure, in modalità alternata, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia:

-sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monselice;

-sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna: Boara;

in uscita per chi proviene da Padova: Terme Euganee.