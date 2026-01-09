A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DI STANOTTE VERSO BOLOGNA

Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura verso Bologna, previsto dalle 22:00 di questa sera venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 gennaio.

In tale orario, il tratto chiuso, inizialmente previsto tra Rovigo e Occhiobello, con conseguente chiusura dell’entrata verso Bologna delle stazioni di Rovigo e di Villamarzana Rovigo sud, sarà compreso tra le stazioni di Rovigo e di Villamarzana Rovigo sud, in direzione di Bologna.

Di conseguenza, la stazione di Villamarzana Rovigo sud sarà regolarmente aperta in entrata verso il capoluogo emiliano, mentre sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Boara, al km 74+800 della A13, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica e SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.