A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 3 dicembre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna.

Il suddetto tratto sarà chiuso, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del “ponte sullo scolo Calcarata”, situato al km 23+991, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 dicembre;

-nelle due notti di venerdì 5 e sabato 6 dicembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la D23 Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi, la SS64 Porrettana, la SP20, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.