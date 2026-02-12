A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA DEL TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA
Roma, 12 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, inizialmente prevista dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 febbraio, sarà effettuata dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi poi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.