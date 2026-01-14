A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 14 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Adige est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana e SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara;

-dalle 21.00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Rovigo, verso Padova.

Di conseguenza, le stazioni di Occhiobello e di Villamarzana Rovigo sud saranno chiuse in entrata verso Padova e non sarà raggiungibile l’uscita di Villamarzana Rovigo sud.

Contestualmente sarà chiusa anche l’area di servizio “Adige est”, mentre l’area di parcheggio “Quattro vie est” sarà chiusa dalle 19:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 gennaio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: SR6 via Eridania, via Nelson Mandela, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.