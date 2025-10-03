A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE TRATTO VILLAMARZANA ROVIGO SUD-ROVIGO VERSO PADOVA

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Rovigo, verso Padova, che era prevista dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Adige est”.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne del suddetto tratto, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre;

-nelle due notti di mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre, con orario 21:00-5:00.

L’area di servizio “Adige est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Villamarzana Rovigo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 Adriatica e rientrare in A13 alla stazione di Boara.