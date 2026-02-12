A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROVIGO-VILLAMARZANA ROVIGO SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 12 febbraio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Rovigo e Villamarzana Rovigo sud, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Adige ovest”.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 12, alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Adige ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Boara, percorrere la viabilità ordinaria: SS16 Adriatica, SS434 e rientrare in A13 alla stazione di Villamarzana Rovigo sud.