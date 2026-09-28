A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO OCCHIOBELLO-FERRARA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 28, alle 5:00 di martedì 29 settembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nelle due notti di martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, per lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza.

L’area di servizio “Po ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Occhiobello, percorrere la SR6, Via Eridania, Via Nelson Mandela, la SS16 Adriatica, Via Nazionale, Via Padova, Via Guglielmo Marconi, Via Modena, Via Eridano, la SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.