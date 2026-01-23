A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FERRARA NORD-OCCHIOBELLO VERSO PADOVA

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Occhiobello, verso Padova, che era prevista dalle 22:00 di domenica 25 alle 5:00 di lunedì 26 gennaio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Po est”, situata nel suddetto tratto.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Po”. L’area di servizio “Po est”, nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via Eridano, via Modena, via Marconi, SS16 Adriatica, via Santa Maria Maddalena, SR6 via Eridania e rientrare in A13 alla stazione di Occhiobello.