A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALTEDO-FERRARA SUD VERSO PADOVA

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud, verso Padova, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 28, alle 5:00 di martedì 29 settembre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto, nelle due notti di martedì 29 e mercoledì 30 settembre, con orario 21:00-5:00, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Altedo, di percorrere la SP20, via Chiavicone, la SS64 Porrettana e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.