A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA SUD-ALTEDO VERSO BOLOGNA

Roma, 3 febbraio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara sud e Altedo, verso Bologna, prevista dalle 21:00 di questa sera martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di domenica 8 alle 5:00 di lunedì 9 febbraio, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “Scolo Calcarata”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere il Raccordo Ferrara sud-Porto Garibaldi (D23), la SS64 Porrettana, la SP20 e via Chiavicone e rientrare in A13 ad Altedo.