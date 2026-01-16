A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FERRARA NORD-FERRARA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di domenica 18 alle 5:00 di lunedì 19 gennaio. Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 gennaio, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via Eridano, via Modena, SP69, SS723 Tangenziale ovest di Ferrara, immettersi poi sulla D23 Diramazione di Ferrara sud e rientrare in A13 a Ferrara sud.