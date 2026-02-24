A12 ROMA-CVITAVECCHIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CERVETERI LADISPOLI

Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare Torrimpietra o Santa Severa Santa Marinella.