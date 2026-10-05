A12 ROMA-CIVITAVECHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
A12 ROMA-CIVITAVECHIA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI CIVITAVECCHIA SUD
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Civitavecchia sud, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Santa Severa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.