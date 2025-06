A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSI I TRATTI COMPRESI TRA TORRIMPIETRA E L’ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA E TRA L’ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE SS1 AURELIA

Roma, 30 giugno 2025 – Alle ore 15:00 circa, sulla A12 Roma-Civitavecchia sono stati temporaneamente chiusi i tratti compresi tra Torrimpietra e l’allacciamento Roma-Fiumicino in direzione Roma e tra l’allacciamento Roma-Fiumicino e Fregene in direzione SS1 Aurelia, a causa di un incendio in scarpata all’altezza del km 2+500.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Al momento, all’interno dei tratti chiusi il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Roma e 1 km di coda in direzione SS1 Aurelia.

Agli utenti in A12 diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Torrimpietra, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia in direzione Roma.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso la A12, si consiglia di entrare in autostrada alla stazione di Fregene in direzione SS1 Aurelia.