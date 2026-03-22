A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD IN DIREZIONE ROSIGNANO

Roma, 22 marzo 2026 – Alle ore 01:30 circa, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stato riaperto il tratto compreso tra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord, in direzione Rosignano, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto al km 55, che aveva visto coinvolte due autovetture.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Al momento, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su tutte le corsie disponibili in direzione della SS1 Aurelia.