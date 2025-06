A12 ROMA-CIVITAVECCHIA RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 giugno 2025 – Intorno alle 18:30, sulla A12 Roma-Civitavecchia, è stato riaperto il tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa, precendemente chiuso in entrambe le direzioni, per consentire il ripristino di un cavo elettrico caduto sulle pertinenze autostradali a causa di lavori che erano in corso sulla viabilità ordinaria, non di competenza di Autostrade per l’Italia.