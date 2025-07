A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: RIAPERTI I TRATTI COMPRESI TRA TORRIMPIETRA E L’ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO IN DIREZIONE ROMA E TRA L’ALLACCIAMENTO ROMA-FIUMICINO E FREGENE IN DIREZIONE SS1 AURELIA

Roma, 30 giugno 2025 – Intorno alle 20:15, sulla A12 Roma-Civitavecchia sono stati riaperti i tratti compresi tra Torrimpietra e l’allacciamento Roma-Fiumicino in direzione Roma e tra l’allacciamento Roma-Fiumicino e Fregene in direzione SS1 Aurelia, precedentemente chiusi a causa di un incendio in scarpata all’altezza del km 2+500.

Attualmente, nei tratti interessati, non si registrano accodamenti.