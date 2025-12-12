A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO MACCARESE-TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, sono terminati, in anticipo rispetto al programma, i lavori di manutenzione del cavalcavia “Muratella”; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Maccarese Fregene e Torrimpietra, in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, venerdì 12, alle 6:00 di sabato 13 dicembre.