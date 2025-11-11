A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: REGOLARMENTE APERTE L’ENTRATA DI CIVITAVECCHIA NORD E L’AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST
Roma, 11 novembre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 22:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre:
-annullata la chiusura dello svincolo di Civitavecchia nord, in entrata in entrambe le direzioni, SS1 Aurelia e Roma;
-annullata la chiusura dell’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.