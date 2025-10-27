A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA TRATTO CIVITAVECCHIA SUD-CIVITAVECCHIA NORD VERSO LA SS1 AURELIA
Roma, 27 ottobre 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A12 Roma-Civitavecchia, la chiusura del tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia, inizialmente prevista dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 ottobre, verrà effettuata dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 ottobre, per consentire lavori di riqualifica barriere laterali dei viadotti “Sorbo” e “su fosso Infernaccio”.
Di conseguenza, in tale orario, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “San Liborio est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli leggeri e per i mezzi pesanti con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in A12 a Civitavecchia nord;
per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate (autobus compresi): percorrere la SS2 Cassia verso Viterbo-Vetralla e la SS1 bis via Aurelia verso la A12 Roma-Civitavecchia.