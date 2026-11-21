A12 ROMA-CIVITAVECCHIA: CHIUSURE PER UNA NOTTE USCITA CIVITAVECCHIA NORD E AREA DI PARCHEGGIO SAN LIBORIO OVEST

Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma, i veicoli leggeri potranno entrare a Civitavecchia sud, mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e gli autobus dovranno entrare a Civitavecchia Porto;

in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia: Civitavecchia Porto;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “San Liborio ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia nord e la barriera Aurelia, verso Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.